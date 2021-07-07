Раскрыты детали правильного рациона перед вакцинацией от коронавируса

Ученые оценили, как рацион питания до и после прививки от коронавируса влияет на эффективность работы защитной системы организма, а именно — выработку антител. Биотехнологи и диетологи дали рекомендации относительно диеты во время прохождения вакцинации.

По словам специалистов, лучше свести к минимуму употребление сладкой и жирной пищи, а также фастфуда, сообщила газета «Известия». Лучше добавить в рацион нежирный белок, продукты, богатые пробиотиками и еду с большим количеством пищевых волокон.

А стресс через гормон кортизол подавляет иммунный ответ. Снизить напряжение поможет употребление пищевых волокон, отметил профессор Руанского университета, руководитель направления «Микробиота — мозг и регуляция пищевого поведения» в Институте физиологии им. И. П. Павлова Сергей Фетисов. Наиболее богатые их источники — сухофрукты и бобовые, а также продукты на основе цельного зерна, которые содержатся в хлебе и фруктах.

Отдельно специалисты отметили важность белка в рационе готовящихся пройти вакцинацию от коронавируса людей. Кроме этого, они рекомендуют отказаться от сахара.

Вакцинация от коронавируса идет полным ходом во всем мире. Однако число привитых на сегодня все еще не позволяет сформировать коллективный иммунитет. Привлечь людей к вакцинации в мире решили по-разному. Кому-то дарят живых кур, кому-то — деньги, некоторых уговаривают стриптизом. Люди получают иммунитет, а компании, которые проводят акции, — новых клиентов.