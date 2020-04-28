Раскрыты данные о заразившихся коронавирусом детях в России

Только 7,6% заразившихся коронавирусом в России — дети. Из них 9% подхватили инфекцию после путешествия в другие страны. Остальные контактировали с пациентами с COVID-19 в России.

Такие данные привел Минздрав РФ в методических рекомендациях, посвященных борьбе с коронавирусной инфекцией. Документ опубликован на сайте ведомства. Статистических данных по возрасту и числу заболевших детей пока нет.

«Заболевание у новорожденных детей наблюдается крайне редко, при этом внутриутробной передачи инфекции не доказано», — отметили в Минздраве.

Ранее министерство назвало препараты, которые можно использовать для больных с COVID-19. Среди них «Хлорохин», «Гидроксихлорохин, «Азитромицин». Еще три находятся на стадии клинических испытаний. В частности, речь идет «Фавипиравире», который показал свою эффективность в лечении больных с коронавирусом в Японии. Теперь его проверят в 17 российских больницах.

По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения 2019-nCOV. Его жертвами стали 867 человек, еще 8456 выздоровели.