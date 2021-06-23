Раскрыто влияние «Спутника V» на репродуктивное здоровье мужчин

Вакцина от коронавируса «Спутник V» не оказала влияния на уровень тестостерона и показатели качества эякулята. Как сообщило РИА «Новости», такие данные показало исследование, проведенное НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

В исследовании приняли участие 60 мужчин, за которыми наблюдали специалисты с марта по июнь 2021 года. Все участники эксперимента получили две дозы вакцины «Спутник V».

За неделю темпы вакцинации от коронавируса в России выросли в среднем в 1,7 раза. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что полный полный курс прошли более 16,7 миллиона человек, еще 20,7 миллиона сделали первую инъекцию препарата.

Масштабная вакцинация россиян старше 18 лет началась в январе. Желающим доступны три зарегистрированные вакцины: «Спутник V» — двухкомпонентный векторный препарат, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» и инактивированная «КовиВак».