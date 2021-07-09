Раскрыта причина тяжелого течения ковида у молодежи

Раньше коронавирусу было сложно обойти иммунитет молодых людей, но сейчас гуляет более заразный вариант инфекции. В итоге заражение все чаще стало переходить в полноценную болезнь. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Если раньше иммунную систему у значительного числа молодых людей вирус не пробивал, они переносили инфекцию легче, то сейчас инфицирование чаще переходит в полноценное заболевание», — процитировала медика газета «Известия».

По словам Крючкова, молодежь обычно меньше думает о защите от коронавируса, чем люди постарше. Молодые люди считают, что болезнь их не коснется, поэтому реже используют маски, соблюдают дистанцию и остерегаются массовых мероприятий. Иммунолог добавил, что сейчас исследователи обсуждают также вопрос большой патогенности вируса на единичный контакт.

«То есть вирус при прочих равных условиях, не связанных с заразностью, напрямую вызывает более тяжелое течение заболевания. Пока окончательных выводов не сделано», — отметил врач.

Крючков напомнил, что в столице стартовали клинические испытания вакцины «Спутник V» среди подростков. В случае успеха медики смогут прививать от коронавируса детей от 12 до 18 лет.