facebook_pixel
    15 ноября 2020, 08:53

    Раскрыта особенность новой российской вакцины от коронавируса

    Андрей Иванов

    Вакцина от коронавируса Центра имени Чумакова кардинально отличается от аналогов. Ее создали из цельного вируса, поэтому препарат дает полный набор всех антител.
    Раскрыта особенность новой российской вакцины от коронавируса

    «Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», — рассказал Ura.ru главный научный сотрудник института Чумакова, профессор Алексей Егоров.

    Собеседник отметил, что эта вакцина обеспечит организму самую широкую защиту. По предварительным данным, препарат будет готов в феврале 2021 года.

    В России зарегистрировали уже две вакцины от 2019-nCoV: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» «Вектора». Первая сейчас проходит финальную стадию пострегистрационных испытаний, в которых примут участие 40 тысяч добровольцев. Среди них люди старше 65 лет. Ее эффективность на промежуточном этапе составила 92%. Президент России Владимир Путин заявил, что они обе вакцины эффективны и безопасны.