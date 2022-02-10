Раскрыта опасность регулярного приема парацетамола

Длительный прием парацетамола может увеличить риски возникновения болезней сердца и инсультов. Это касается тех пациентов, которые страдают от повышенного артериального давления. Такую информацию со ссылкой на результаты исследования ученых из Эдинбургского университета сообщил журнал Circulation.

В исследовании участвовали 110 добровольцев, у которых отмечалось высокое давление. На протяжении двух недель некоторые по четыре раза в день пили парацетамол, другим же давали плацебо.

При этом две трети из добровольцев также продолжали прием препаратов от гипертонии. Ученые выявили, что в среднем у всех участников исследования отметилось повышение артериального давления.

Исследователи подвели итоги своего эксперимента. Они выяснили, что постоянный прием парацетамола повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта примерно на 20%. Как только испытуемые перестали пить парацетамол, давление у них постепенно стало приходить в норму — как минимум к тому уровню, который наблюдался в начале исследования.

Ранее сообщалось, что регулярный прием парацетамола увеличивает и риски болезней печени. Наблюдалась также аллергическая реакция, которая проявлялась кожной сыпью — кожа при этом могла покрываться волдырями или начать шелушиться.

Парацетамол используют, чтобы понизить температуру тела или снизить слабые боли. Эффектом против воспалений препарат практически не обладает. Он внесен в перечень самых важных препаратов ВОЗ, а также в список жизненно необходимых лекарств.