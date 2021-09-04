Раскрыта опасность переизбытка сахара в крови

Переизбыток сахара в организме вызывает загущение крови, которое приводит к задержке газообмена и нарушению питания клеток. Рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин.

«Оно также приводит и к нарушению питания нервных окончаний и волокон. В результате человек может столкнуться с нейропатией, а после и с полинейропатией», — отметил Кондрахин. Его слова привел Пятый канал.

Эти состояния, как пояснил кардиолог, характеризуются покалыванием и жжением в конечностях.

Переизбыток сахара также приводит к атеросклерозу, инсульту и инфаркту, предупредил Кондрахин.

В связи с этим диетолог Светлана Титова порекомендовала тщательно следить за рационом. Она заявила, что много сахара содержится в покупных продуктах, особенно в йогуртах, выпечке, напитках и полуфабрикатах. Дешевый сахар, как отметила диетолог, быстрее повышает уровень глюкозы в крови по сравнению с натуральными подсластителями.

Самое опасное сочетание продуктов для здоровья — это смесь сахара и жира, заявил пищевой технолог Аамир Манан Дава. При подобном рационе формируется зависимость, а человек начинает получать удовольствие только от питания, которое содержит жир и сахар, отметила врач-диетолог Маргарита Королева.