Раскрыта опасность обезвоживания в жару

В жару необходимо потреблять достаточное количество воды. Она нормализует кровяное давление, пищеварение и помогает регулировать температуру тела. Обезвоживание в жаркие периоды очень опасно для здоровья.

Специалисты Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова рассказали «Подмосковью сегодня», что недостаток воды делает суставы тугоподвижными, потому мышцы испытывают большие нагрузки. Нехватка жидкости со временем может спровоцировать изменения в межпозвонковых дисках.

«Около 20% пациентов с болями в позвоночнике страдают обезвоживанием. В основе остеохондроза лежит обезвоживание, недостаток влаги в суставе — первый шаг к развитию коксартроза, гонартроза или артрозау», — рассказала нейрохирург Нина Вознесенская.

Врачи посоветовали ежесуточно употреблять около 30 миллилитров воды на килограмм веса. Формула подходит для людей без серьезных проблем со здоровьем.

Симптомами обезвоживания являются сухость во рту, головная боль, усталость и сухость кожи. Если эти признаки не проходят, нужно обратиться к врачу.

Подмосковные власти продлили до 16 июля бесплатную раздачу воды на платформах электричек. Получить ее можно на станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушинская, Одинцово, Пушкино, Раменское и Нижегородская.