Раскрыта опасность банановых чипсов

Банановые чипсы входят в список продуктов, от которых лучше полностью отказаться. Пользы от их употребления нет, а вот вред для здоровья они причинить могут. Об этом в беседе с «Пятым каналом» заявила врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

Она пояснила, что для изготовления чипсов из бананов используют сразу несколько видов сахара, а из-за обжарки там скапливаются вредные трансжиры.

«Такие вещества, которые называются конечные продукты гликирования, откладываются в разных частях нашего организма, в разных органах, они способствуют ухудшению их функций», — пояснила Кононенко.

Она посоветовала полностью исключить этот продукт из рациона. Специалист пояснила, что трансжиры нарушают углеводный обмен в организме и могут привести к развитию хронического воспаления, привело ее мнение ИА Nation News.