Здоровье 10 мая 2023, 03:37 Раскрыта неожиданная причина головной боли Невролог Хорошев: одной из причин головной боли является дефицит воды в организме РИА «Новости»

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Головную боль может вызвать нарушение питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

По словам медика, для человека недостаточно выпивать пол-литра воды в день. Он отметил, что дефицит воды в организме увеличивает вязкость крови и снижает скорость кровотока. Хорошев объяснил это тем, что мозг и все остальные ткани при таких симптомах недополучают кислород и питательные вещества, из-за чего рецепторы реагируют болью.

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Невролог посоветовал увеличить количество потребляемой воды, чтобы в мозг своевременно поступали все необходимые ему элементы, тогда боль пройдет. В среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день. При этом правильный диагноз пациенту с головной болью может поставить только врач, резюмировал Хорошев.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина сообщила, что для здоровья человеку нужно выпивать достаточное количество воды.