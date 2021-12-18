Раскрыта неожиданная польза незрелых бананов для здоровья

Незрелые бананы могут быть полезными для здоровья, и некоторые их свойства могут оказаться неожиданными для любителей этих фруктов. О том, почему зеленоватые бананы полезнее спелых, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Алена Поташева.

На своей странице в Facebook диетолог объяснила, что именно неспелые бананы являются более полезными для пищеварительной системы. «Ценной клетчатки там больше, а сахаров, вызывающих вздутие, меньше. Плюс лейкоцианидин, который способствует развитию слизистой оболочки желудка и уменьшает чувство изжоги», — рассказала эксперт.

Тем же, у кого не бывает изжоги, рекомендуется есть спелые бананы, в которых много углеводов. Кроме того, она назвала такие фрукты удачным перекусом для спортсменов и добавила, что бананы могут помочь поднять настроение.

Также Алена Поташева опровергла распространенное мнение о том, что бананы лучше не употреблять на ужин. Но вот перед сном, по мнению эксперта, эти фрукты действительно лучше не есть.