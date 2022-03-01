Раскрыта идеальная температура под одеялом для крепкого сна

Для крепкого сна температура под одеялом должна составлять +29 градусов. При этом в комнате должно быть прохладно, заявил британский специалист по сну, доктор Нил Стэнли.

По словам эксперта, ночью в комнате должно быть около +16…+18 градусов. Идеальной температурой под одеялом является +29 градусов. Такое значение Стэнли назвал термонейтральной температурой.

«Это температурный диапазон, при котором ваше тело может поддерживать нормальную температуру без необходимости использования энергии, превышающей базовую скорость метаболизма», — пояснил портал T3.

Как отметил специалист по сну, точное значение термонейтральной температуры зависит от веса и других факторов. Если в комнате или под одеялом слишком жарко, то телу становится сложнее терять тепло. В итоге это приводит к проблемам со сном.

«То же самое происходит и в том случае, если вам слишком холодно, так как телу приходится много работать, чтобы поддерживать оптимальную температуру, и опять же, это может нарушить сон», — предупредил Стэнли.

Ранее врач Ева Калиник посоветовала перед сном пить чайный гриб или комбучу. Это поможет наладить работу кишечника и улучшат качество сна.