Раскрыта формула идеального бизнес-ланча

Врач-диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с Ura.ru раскрыл формулу идеального бизнес-ланча. По его словам, он должен состоять из нескольких блюд, богатых овощами и белками.

В случае, если у человека нет проблем с весом, можно добавить какой-либо гарнир в виде крупы.

«Идеальная формула бизнес-ланча есть. Это первое, второе и компот. В принципе, ее можно считать правильной, но нужно немножко подкорректировать. Важно, чтобы первое представляло собой нежирный суп, богатый овощами. Может быть какое-то небольшое количество мяса и незначительное количество жиров. Второе должно быть представлено в идеале блюдами из белка — нежирные курица или индейка. Плюс нужен овощной гарнир. И, конечно, напиток. Если человек вес не снижает, можно добавить ко второму крупу», — сказал медик.

Людям, работающим в офисе, врач посоветовал не злоупотреблять компотами и напитками, содержащими сахар.

«Даже в морс и компот добавляют много сахара. Это вкусно, но вредно. Их нежелательно пить людям, которые работают в офисе и имеют гиподинамическую работу, то есть без нагрузок. Это будет приводить к нарушению углеводного обмена в дальнейшем», — резюмировал Арзамасцев.