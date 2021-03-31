Раскрыта доля заболевших ковидом после прививки москвичей

После вакцинации коронавирусом заразились порядка 0,1% москвичей. У большинства заболевших COVID-19 протекает в легкой форме. Состояние сделавших прививку отслеживают благодаря единой цифровой платформы здравоохранения.

В пресс-службе комплекса социального развития столицы рассказали РИА «Новости», что речь идет о вакцинированных пациентах, у которых после введения второй дозы препарата прошло более двух недель.

«Заболели коронавирусом всего около тысячи человек, что составляет порядка 0,1%», — подчеркнули в комплексе. Более 76% заболевших ковидом после прививки переносят его легко или бессимптомно.

Иммунитет, напомнили в пресс-службе, начинает формироваться уже после первой прививки. Повторная усиливает иммунный ответ организма и продлевает эффект вакцинации.

В соцкомплексе добавили, что формирование иммунитета к коронавирусу после прививки — индивидуальный процесс. Тем, кто прошел вакцинацию, нужно по-прежнему соблюдать необходимые меры предосторожности.

Россиян попросили как можно быстрее привиться от COVID-19. Все три представленные на российском рынке отечественные вакцины эффективны и безопасны в равной степени.