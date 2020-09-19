Раскрыт способ похудения без диет

Чтобы эффективно сбросить вес, жестких диет придерживаться вовсе необязательно, считает диетолог Адриана Орос. По ее слова, проследить за рационом поможет «метод тарелки».

Суть метода проста, пишет ABC, надо заполнить половину тарелки овощами (сырыми или приготовленными), четверть — должны занимать белки (яйца, рыба, постное мясо, бобовые, морепродукты). Оставшаяся четверть — это сложные углеводы. Например, рис, паста, картофель или цельнозерновой хлеб. Добавление небольшого количества оливкового масла, орехов или авокадо допускается, отметила диетолог.

Чаще всего в борьбе с лишним весом люди совершают ряд ошибок, отметила Орос. Например, забывают о важности сложных углеводов или выбирают не те белки. Кроме того, часто худеющие забывают о разнообразии в рационе.

При использовании «метода тарелки» диетолог порекомендовала систематизировать порядок приготовления пищи. Сначала добавить сырые овощи, затем белки, следом углеводы. И только в самом конце нужно добавить немного полезных жиров.

А осенью и зимой можно похудеть с помощью одного продукта, который сейчас созревает на огородах россиян. Речь идет о тыквах, которые и вкусные, и полезные. Если ввести тыкву в свой ежедневный рацион, то снизится его общая калорийность, заявил диетолог Михаил Гинзбург. А значит, можно будет похудеть. При этом важно продолжать питаться разнообразно и не устраивать себе монодиету из тыквы.