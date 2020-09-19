Раскрыт способ похудения без диет
Суть метода проста, пишет ABC, надо заполнить половину тарелки овощами (сырыми или приготовленными), четверть — должны занимать белки (яйца, рыба, постное мясо, бобовые, морепродукты). Оставшаяся четверть — это сложные углеводы. Например, рис, паста, картофель или цельнозерновой хлеб. Добавление небольшого количества оливкового масла, орехов или авокадо допускается, отметила диетолог.
Чаще всего в борьбе с лишним весом люди совершают ряд ошибок, отметила Орос. Например, забывают о важности сложных углеводов или выбирают не те белки. Кроме того, часто худеющие забывают о разнообразии в рационе.
При использовании «метода тарелки» диетолог порекомендовала систематизировать порядок приготовления пищи. Сначала добавить сырые овощи, затем белки, следом углеводы. И только в самом конце нужно добавить немного полезных жиров.
А осенью и зимой можно похудеть с помощью одного продукта, который сейчас созревает на огородах россиян. Речь идет о тыквах, которые и вкусные, и полезные. Если ввести тыкву в свой ежедневный рацион, то снизится его общая калорийность, заявил диетолог Михаил Гинзбург. А значит, можно будет похудеть. При этом важно продолжать питаться разнообразно и не устраивать себе монодиету из тыквы.