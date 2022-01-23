Раскрыт симптом, позволяющий выявить «омикрон» до проведения теста

Боль в горле является самым распространенным признаком заражения «омикроном». Об этом рассказала комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

По словам специалиста, боль в горле чаще всего встречается при «омикроне». Этот симптом может говорить о заражении еще до получения положительного результата теста на коронавирус.

«Мы определенно видим, что боль в горле является предвестником», — процитировал Арвади NBC Chicago.

Комиссар призвала всех, у кого отмечаются симптомы гриппа или простуды, предполагать заражение коронавирусом. Исключать инфицирование нельзя до тех пор, пока человек не получит результат теста.

«Если ты болен, даже немного болен, оставайся дома. Сейчас это более верно, чем когда-либо, потому что ты болен пока тестом не доказано обратное», — заявила Арвади.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что появление сразу насморка, головной боли, расстройства стула и осиплости почти на 100% говорит о заражении «омикроном». При этом он уточнил, что о заболевании может свидетельствовать и всего один симптом.