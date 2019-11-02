Раскрыт секрет сохранения здоровья костей

Эксперты рассказали, что, в первую очередь, к хрупкости костей ведет недостаток кальция, магния и витамина D. Причиной дефицита этих микроэлементов могут быть недостаток в рационе продуктов, богатых ими, нарушения их усвоения организмом, недостаток солнечного света, физические перегрузки, а также возрастные изменения.

Недостаток витамина D можно исправить включением в рацион достаточного количества жирной рыбы, яиц, грибов, печени, а также пребыванием на солнце и медицинскими препаратами.

Восполнить резервы кальция в организме можно семенами кунжута, сельдереем, сыром, йогуртами, лососем, сардинами, бобовыми, миндалем и листовыми овощами.

Для восстановления баланса магния стоит включить в рацион тыквенные семечки, семена кунжута, пшеничные отруби, какао, орехи, льняное семя, гречку.