Диетолог рассказал, как правильно есть яблоки

Яблоки советуют есть с кожурой. Чистить их начали из-за обработки воском. Так фрукт выглядит более привлекательным, но может вызвать аллергическую реакцию или сыпь.

Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала радио Sputnik, как извлечь из яблок максимальную пользу и свести на нет какие-либо побочные эффекты.

Специалист заметила, что многие предпочитают чистить яблоки, и зря. В кожуре фрукта содержатся пищевые волокна — с их помощью организм очищается. Если ее срезать, то полезная часть продукта просто пойдет в мусор.

Лизун напомнила, что у современных людей часто возникают проблемы с работой желудочно-кишечного тракта. Благодаря ЖКТ организм естественным образом очищается от токсинов. И если он работает хорошо, то и очищение идет так, как нужно.

«Пищевые волокна, которые есть в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы ничего не застаивалось», — пояснила врач.

По ее словам, у кожуры есть и другая «функция» — она подкармливает «микробиоты вокруг нас». Иначе говоря, человек полностью не переваривает яблочную кожуру, и она достается бактериям. При ее поглощении выделяется много полезных веществ.

Ирина Лизун добавила, что чистить яблоки россияне стали из-за агрессивного маркетинга торговых сетей. Слишком глянцевый фрукт доверия у людей не вызывает, хоть и натерт пищевым воском.

«Никто не умирает, когда ест яблоко с воском. Но <…> воски могут дать аллергическую реакцию или сыпь», — заметила диетолог.

Оптимальным выходом врач назвала мытье яблок в теплой воде. Перед употреблением их нужно протереть полотенцем — эти нехитрые манипуляции полностью не смоют воск, но уберут его хотя бы частично.

Если же человек видит реакцию на съеденное яблоко, то лучше их все же чистить.