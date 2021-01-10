Раскрыт рецепт «бутерброда здоровья» от ковида
Восстановить пораженные вирусом легкие помогут жиры животного происхождения. Хлеб с пастой из сала — отличная еда для с профилактики ковида, а после выздоровления нужно пить какао со сливочным маслом. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета Ирина Дядикова.
«Заболевания легких издавна лечили жиром. Вспомните народные средства: свиной жир, козий жир, барсучий. Им намазывали грудь и спину, давали растопленным внутрь с молоком. Переболевшим пациентам очень рекомендуется сливочное масло с какао, с медом», — заявила Дядикова.
Диетолог подчеркнула, что увлекаться животными жирами не стоит. Они настолько же полезны, как и вредны в большом количестве. В качестве защиты от коронавируса диетолог рекомендовала есть «бутерброды здоровья»: хлеб с пастой из сала с добавлением зерен кинзы, укропа и черного перца.
Дядикова напомнила, что бактерицидными и иммуностимулирующими свойствами обладают чеснок, лук и имбирь. Эти продукты стоит включить в свой рацион во второй половине зимы.