Раскрыт рецепт «бутерброда здоровья» от ковида

«Заболевания легких издавна лечили жиром. Вспомните народные средства: свиной жир, козий жир, барсучий. Им намазывали грудь и спину, давали растопленным внутрь с молоком. Переболевшим пациентам очень рекомендуется сливочное масло с какао, с медом», — заявила Дядикова.

Диетолог подчеркнула, что увлекаться животными жирами не стоит. Они настолько же полезны, как и вредны в большом количестве. В качестве защиты от коронавируса диетолог рекомендовала есть «бутерброды здоровья»: хлеб с пастой из сала с добавлением зерен кинзы, укропа и черного перца.

Дядикова напомнила, что бактерицидными и иммуностимулирующими свойствами обладают чеснок, лук и имбирь. Эти продукты стоит включить в свой рацион во второй половине зимы.