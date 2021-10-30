Раскрыт ранний «пахучий» признак рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы имеет самую низкую выживаемость среди всех распространенных видов рака. На ранних стадиях заболевание сложно обнаружить, но есть позволяющий это сделать симптом.

Ранний признак рака поджелудочной железы назвали сотрудники онкологической клиники Coastal Cancer Center. Они пояснили, что опухоль может препятствовать попаданию пищеварительных ферментов в кишечник. Это приводит к тому, что организм перестает переваривать жирную пищу.

«В результате в кал попадают рыхлые, пахучие примеси из-за излишков жира», — заявили врачи. Цитату привело британское издание Daily Express.

Специалисты отметили, что пахучесть часто появляется на ранних стадиях развития заболевания. Причем порой его упускают из вида. Еще при раке поджелудочной железы глазные белки и кожа могут становиться более желтыми. Также при этом заболевании меняет цвет моча, становясь слишком темной или светлой.

Врачи предупредили, что пациенты могут терять вес, чувствовать усталость и потерять аппетит. Но все эти симптомы не являются точными признаками развития рака. Для постановки диагноза нужно обязательно обращаться к врачу.