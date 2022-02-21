Раскрыт простой способ улучшить сон
Daily Express: врач Калиник назвала комбучу средством, повышающим качество сна
Если каждый день перед сном пить чайный гриб или комбучу, то это поможет наладить работу кишечника. Последнее окажет положительное влияние на качество ночного сна, рассказала врач Ева Калиник.
«Как и другие ферментированные продукты, комбуча содержит микробы, полезные для нашего кишечника. Это может положительно влиять на мозг и нейротрансмиттеры, регулирующие цикл сон-бодрствование», — объяснила медик в беседе с Daily Express.
Комбуча, как указано в статье, производится путем ферментации чая с использованием симбиотической культуры бактерий и дрожжей. Так получается укрепляющий здоровье кишечника пробиотик.
Но для хорошего сна одного напитка будет недостаточно, отметила врач. Чтобы хорошо высыпаться по ночам, Калиник рекомендовала избегать в вечернее время кофеина и экранов электроприборов. Также следует регулярно заниматься спортом и получать как можно больше яркого солнечного света днем. Хорошему сну поспособствует соблюдение режима и принятие ванны или душа перед перед отходом ко сну.
Постоянное желание поспать днем может говорить о наличии заболевания, рассказала врач-сомнолог София Черкасова. Это может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна. Заболевание мешает высыпаться по ночам, поэтому человека клонит в сон днем.