Раскрыт «обманчивый» симптом «омикрона»

Расстройство желудка далеко не всегда может говорить о заражении штаммом коронавируса «омикрон». Об этом обманчивом симптоме предупредили специалисты из ZOE COVID Study.

«Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщавших о желудочно-кишечных проявлениях», — заявили эксперты.

Медики запустили приложение, в котором отслеживали симптомы людей с коронавирусом. Они заметили, что в период середины декабря по конец января пользователи все чаще стали жаловаться на расстройство желудка. Причем год назад показатели были схожими.

Специалисты отметили, что при «омикроне» действительно могут встречаться проблемы с ЖКТ. Но чаще всего люди принимают кишечные инфекции за заражение коронавирусом. Зимой, по словам врачей, регулярно происходит увеличение количества пациентов с этими недугами.

В своем материале исследователи призвали мыть руки до и во время приготовления еды, чтобы избежать проблем с работой желудка. Также стоит не забывать про гигиену в общественных местах и придерживаться правил здорового питания.