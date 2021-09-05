Раскрыт неочевидный ранний признак деменции

Необъяснимая тревога может говорить о развитии болезни Альцгеймера. Причем она может появиться за годы до начала умственного упадка. Об этом предупредила доктор Эмер МакСуини.

По словам медика, в первую очередь деменция затрагивает кратковременную память. Проблемы с долговременной памятью развиваются по мере дальнейшего прогрессирования болезни. При этом ранним признаком болезни Альцгеймера может быть беспочвенная тревога.

«Люди часто признают, что испытали необъяснимую тревогу и легкие симптомы кратковременной потери памяти примерно за полтора-два года до появления у них когнитивных симптомов болезни Альцгеймера», — привел слова МакСуини портал Daily Express.

Доктор отметила, что ранние признаки могут наблюдаться у людей старше 60 лет. Необъяснимое беспокойство может сопровождаться кратковременной потерей памяти. МакСуини пояснила, что благодаря полученной информации медики смогут распознать деменцию на два года раньше, чем обычно.

Ранее профессор РНИМУ имени Пирогова Анна Боголепова рассказала, что для снижения риска развития деменции уже в среднем возрасте необходимо начинать заниматься профилактикой снижения слуха и улучшением качества сна.