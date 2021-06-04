Раскрыт главный секрет всех диет

Ожирение является системной проблемой, и простой диетой не обойтись. Нужно серьезное лечение. Но если стоит задача похудеть, сбросить до 10% избыточного веса, то она вполне подойдет. Однако если вы держите диету, а вес не уходит, значит, вы что-то делаете не так.

Об этом в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Для получения заметного результата он посоветовал в первую очередь отказаться от сладкого. Смысл диет заключается в снижении уровня инсулина. При занятиях спортом выделяется жиросжигающий гормон адреналин. При поедании сладостей — жиронакапливающий инсулин.

«Наша задача — чтобы инсулина вырабатывалось как можно меньше, а адреналина как можно больше, поэтому важен, прежде всего, отказ от сладостей», — подчеркнул врач.

Он предложил на время исключить или ограничить употребление картофеля, белого шлифованного риса, хлеба и фруктовых соков. Все они содержат сахар. Лучше ввести в рацион овощи, свежие соки и мед, не забывать о физической нагрузке.

«Двигайтесь, проходите хотя бы пять километров в сутки. Просто ходьба, без спортзала, этого будет достаточно на первых порах. И через месяц вы потеряете килограммов семь-восемь», — подчеркнул Ковальков.

Он назвал ошибочным мнение о вреде жирного. Отказ от них может подорвать здоровье. Более всего, женское.

Диетолог Маргарита Королева предложила похудеть с помощью спелых арбузов. Однако лучше воздержаться от ранних и незрелых ягод. Они наполнены красителями и нитратами, поэтому пользы не принесут.