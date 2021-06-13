Раскрыт еще один фактор, увеличивающий риск смерти при ковиде

Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции повышают риск летального исхода при заболевании ковидом. Об этом предупредила невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян.

По словам медика, за последние пять лет скончалось на 42 тысячи меньше людей с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции, чем в 2020 году. Во многом на ситуации сказалась пандемия, заявила Мхитарян во время вебинара на YouTube-канале Medpoint.

Невролог отметила, что чаще всего болезнью Альцгеймера страдают пожилые люди. У пациентов в возрасте ковид протекает в более тяжелой форме из-за воздействия на периферическую нервную систему.

Ранее американские ученые из Клиники Кливленда изучили данные пациентов с болезнью Альцгеймера и ковидом. Исследование специалисты проводили с помощью искусственного интеллекта. Ученые выяснили, что коронавирус способен оказывать длительное воздействие на функцию мозга. В частности, заболевание может привести к развитию деменции, подобной болезни Альцгеймера.