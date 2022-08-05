Расходники для лечения рака добавили в список параллельного импорта

Россия включила реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака в перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли.

Согласно приказу ведомства, в список добавили бренд Miltenyi Biotec. Такое расширение перечня позволит поставлять реагенты наборов, необходимым для работы медицинского оборудования данного изготовителя. Эти реагенты используют некоторые российские медучреждения, уточнил ТАСС.

Еще в перечень товаров для параллельного импорта включили парфюмерно-косметическую продукцию. Речь идет о таких брендах, как Yves Saint Lauren, Lancôme, Redken, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase. Раньше все перечисленные марки были в списке исключений. Свое решение Минпромторг объяснил недостаточными поставками продукции этих брендов в магазины.

«В дальнейшем Минпромторг России совместно с другими ведомствами продолжит проводить мониторинг ситуации с импортными поставками и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции», — пояснили в ведомстве.

Ранее министерство убрало из списка параллельного импорта автомобильный бренд Renault.