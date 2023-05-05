Здоровье 05 мая 2023, 19:04 Ранний отказ от курения назвали способом снизить риск смерти от рака легких Гарвардский университет: ранний отказ от курения снижает риск смерти от рака легких Stephen Hocking / Unsplash

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Ранний отказ от курения — за несколько лет до подтверждения диагноза позволяет снизить риск смерти от рака легких на 33%, выяснили ученые Гарвардского университета. По их данным, продолжавшие курить до выявления злокачественных образований умирали гораздо чаще.

Специалисты отметили, что отказ от вредной привычки позволяет повысить шанс на выживание пациентов с немелкоклеточным раком легких.

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«В частности, риск гибели бывших курильщиков от данной формы опухолей был на 26% выше, чем для некурящих носителей рака легких», — рассказали в пресс-службе университета.

Жителей Московской области предупредили о вреде курения. По словам главного внештатного психиатра-нарколога подмосковного Минздрава Валерия Холдина, эта вредная привычка может привести к появлению приступов удушья. Медик объяснил, что ядовитые смолы отравляют не только органы дыхания, но и весь организм, отчего курильщики подвержены риску развития бронхиальной астмы. Привести к таким последствиям может даже пассивное курение, отметил он.