Онколог перечислил ранние симптомы рака

Чаще всего рак дает о себе знать уже после разрастания опухоли или появления метастаз, но у болезни есть и ранние симптомы. Так, регулярный кашель, который длится больше месяца, — это первое, что нельзя игнорировать.

Такой симптом, как рассказал в беседе с «Российской газетой» доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов, может указывать на бронхит или сезонные болезни. Но также у пациента может быть рак легких или опухоли головы и шеи. Особенно стоит насторожится, если кашель сопровождается выделением крови.

О поражении лимфоузлов или гортани могут свидетельствовать изменения тембра голоса, охриплость или осиплость. Также поводом для визита к врачу будут уплотнения или язвы в полости рта.

Еще один симптом — это длительные нарушения пищеварения. Постоянная диарея или запоры возможны при опухолях толстого кишечника. Ни в коем случае нельзя игнорировать кровь в стуле. В таких ситуациях надо как можно скорее обратиться к врачу, предупредил Давыдов.

По его словам, после 40 лет колоноскопию нужно проходить каждый год, поскольку это единственный способ на ранней стадии выявить рак. Также важно следить за изменением частоты мочеиспускания, задержкой мочи, кровью и другими похожими симптомами.

Не стоит игнорировать и регулярную изжогу, повышенную кислотность и трудности при глотании. Также нужно обращать внимание на боли в спине или тазу, вздутие живота, несварение, продолжительный зуд половых органов. При раке яичников или матки возможны нетипичные выделения.

Изменения лимфоузлов, сохраняющиеся в течение месяца, могут указывать на практически любое онкологическое заболевание. Кроме того, надо следить за изменениями родимых пятен, родинок, появлением незаживающих язв и ран, пятен на коже, языке и деснах. Постоянную усталость, потливость, ночной жар, внезапную потерю веса и нетипичные головные боли, Давыдов также призвал не игнорировать.

Рак молочной железы может поражать не только женщин, но и мужчин. Он достаточно редко встречается у представителей сильного пола. Но если он все-таки появляется, то принимает «очень злокачественные» формы.