РАН назвала управляемой ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стала управляемой. Об этом ТАСС сообщил академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

Онищенко объяснил, что эпидемиологический процесс в стране постепенно спадает. Это объясняется образованием популяционного иммунитета.

«Природа нам на последнем этапе помогла. Мы говорим, что сегодня процесс из пандемического переходит в управляемый», — заключил он.

Академик добавил, что весенний сезон способствует тому, чтобы люди реже находились в массовых скоплениях, простывали и заражались.

«Все противоэпидемические мероприятия в России необходимо проводить точечно и предметно», — заключил Онищенко.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не объявит в ближайшие годы о завершении пандемии COVID-19, так как вирус никуда не уйдет.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отменил использование QR-кодов в столице. Он объяснил, что эпидемиологическая ситуация в городе начала нормализоваться.