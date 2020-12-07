Ракова заявила о планах Москвы победить СОVID-19 в ближайшее время
Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020» заявила о планах московских властей победить СОVID-19 в ближайшие месяцы, пишет РИА «Новости».
«Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг», — процитировал политика РИА ФАН.
Руководитель аппарата мэра столицы напомнила, что в городе уже запустили массовую вакцинацию. По ее словам, коронавирус обнаруживают практически у половины москвичей, которые обращаются за медицинской помощью с симптомами простуды.
За прошедшие сутки в нашей стране зафиксировали 28 142 новых случая заболевания COVID-19, из них 7278 — в Москве. В целом в столице установлен 654 841 случай инфицирования коронавирусом.