Ракова заявила о планах Москвы победить СОVID-19 в ближайшее время

«Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг», — процитировал политика РИА ФАН.

Руководитель аппарата мэра столицы напомнила, что в городе уже запустили массовую вакцинацию. По ее словам, коронавирус обнаруживают практически у половины москвичей, которые обращаются за медицинской помощью с симптомами простуды.

За прошедшие сутки в нашей стране зафиксировали 28 142 новых случая заболевания COVID-19, из них 7278 — в Москве. В целом в столице установлен 654 841 случай инфицирования коронавирусом.