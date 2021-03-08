Ракова заявила, что сделала бы вакцинацию в России обязательной

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова оценила возможность обязательной вакцинации от коронавируса в России. Заммэра столицы высказала свое мнение в интервью Антону Красовскому для YouTube-канала «RT Россия».

Ракова заявила, что при наличии возможности сделала бы вакцинацию от некоторых заболеваний в России обязательной, но не от коронавируса.

«Во многих странах прививка обязательная. У нас в стране пока это не так. <…> Я бы сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была. <…> Я не скажу, что сделала бы ее обязательной от ковида, но есть определенные заболевания, особенно у детей, которые действительно несут колоссальные риски», — заявила она.

Заммэра Москвы также сообщила, что ежедневно в столице делают прививки от 10 до 15 тысяч человек. Ракова отметила, что многие проходят вакцинацию во временных пунктах, работающих в торговых центрах, например в ГУМе. Всего в Москве от коронавируса уже привились свыше 700 тысяч человек.

В Москве с 8 марта отменили обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет. Также с понедельника в столице разблокировали социальных карты для пенсионеров.