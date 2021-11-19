Ракова: заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 50% после окончания нерабочей недели

Заболеваемость COVID-19 снизилась в Москве на 50% после окончания нерабочей недели, а количество госпитализаций уменьшилось на 45%. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе интервью на телеканале «Россия 24».

«С момента окончания нерабочих дней [зафиксировано] падение заболеваемости на 50%, госпитализаций — на 45%», — сообщила она.

Ракова добавила, что удалось освободить примерно 1,4 тысячи больничных мест, и отметила, что в случае продолжения такой тенденции многим больницам удастся вернуться к обычному режиму работы — не используя их для больных, зараженных коронавирусом.

Однако заммэра призвала не думать, что пандемия закончилась, потому что ухудшения могут начаться в любой момент. Вследствие этого нужно продолжать делать прививки и соблюдать все меры предосторожности.