Ракова рассказала о самочувствии первых 13 привитых от COVID-19 москвичей

13 москвичей, которых первыми привили от нового типа коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. У некоторых из них есть небольшие побочные эффекты, но они находятся в пределах нормы и могут проявиться при любой вакцинации.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24». Она отметила, что москвичей привили 9 сентября.

Сегодня (10 сентября — прим. ред.) с утра их уже всех обзвонили, все они чувствуют себя хорошо Анастасия Ракова.

Заммэра уточнила, что у одного человека после вакцинации температура поднялась до 37,2 градуса. Еще у нескольких слегка болят рука или голова. Ракова подчеркнула, что это — нормальная реакция организма на препарат. Такие симптомы могут проявиться при прививке от любого заболевания, не только от коронавируса. Она отметила, что за состоянием москвичей продолжат наблюдать в течение шести месяцев.

Ракова также сообщила, что сама сделал прививку от коронавирусной инфекции. Она рассказала, что ее состояние особо не изменилось — появились симптомы, которые возникают после обычной прививки от гриппа.

«Да, я привилась. Нормальное состояние, была небольшая температура — 37,2 — и немного болела спина. В общем, ничего особенного, как при обычной вакцине от гриппа», — сказала Ракова в интервью.

Она подчеркнула, что советует вакцинироваться всем своим друзьям и родственникам.