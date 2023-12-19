Здоровье 19 декабря 2023, 12:26 Ракова рассказала о расширении проекта соцкоординаторов в детских больницах Москвы Ракова: социальные координаторы заработали еще в 4 детских больницах в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Проект по оказанию социальной поддержки в детских медицинских учреждениях Москвы получил дальнейшее развитие — команды специалистов начали работу в четырех новых больницах для детей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«С 2021 года пациентам московских больниц помогает служба социальных координаторов. Специалисты взяли на себя решение важных немедицинских вопросов и психологическую поддержку госпитализированных горожан», — рассказала она.

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Сначала социальные работники приступили к оказанию помощи в двух лечебных учреждениях: Морозовской детской городской клинической больнице и больнице имени З. А. Башляевой. Теперь они появились в детских городских клинических больницах имени Г. Н. Сперанского, святого Владимира, Н. Ф. Филатова и также в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

Координаторы смогут предоставить всю необходимую информацию о социальных услугах, особенностях оформления инвалидности, доступной поддержке семей с детьми и многом другом. Они изучат обстоятельства пациентов и обеспечат индивидуальный подход.

На сегодняшний день услуги социальных координаторов стали доступны в 38 медицинских учреждениях столицы. Чтобы получить поддержку, нет необходимости заполнять заявления — достаточно личного обращения к специалисту.

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