Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала возможную дату испытания назальной вакцины от коронавируса в Москве, написало РИА «Новости».

По ее словам, проверять препарат начнут к концу лета нынешнего года, сообщил сайт RT.

«В Москве сейчас проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса, и к концу лета в Москве могут начаться клинические исследования этого препарата», — уточнила Ракова.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что после вакцинации от коронавируса «Спутником V» можно заболеть ковидом, если после второго укола не прошло трех недель. Но болезнь в таком случае будет протекать в легкой форме. Когда человек заболевает в течение трех недель после второго укола, как правило, ковид проявляется в легкой форме. Гинцбург объяснил, что в этот период у человека еще полностью не сформировался иммунитет.

Однако если заболеть на третий-пятый день после получения первой дозы, то ковид может протекать и в более тяжелой форме. При этом если с момента получения второго компонента вакцины прошло три недели, то дается полная гарантия, что человек не заболеет в тяжелой форме.