Ученые нашли связь между горячим чаем и раком пищевода

Ученые несколько лет наблюдали за группой людей, которая часто пила чай температурой выше 65°C. Они пришли к выводам, что это повышает шанс на развитие рака пищевода.

В исследовании принимали участие 500 тысяч человек, сообщила турецкая газета Cumhuriyet. Онкологические заболевания, как напомнил специалист в области гастроэнтерологии профессор Ведат Герал, находятся на шестом месте в мире в списке причин смерти.

«Согласно проведенным исследованиям, на востоке Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане в силу частого употребления чая и горячих напитков рак пищевода наблюдается очень часто», — сказал профессор.

При употреблении сигарет и алкоголя, как добавил медик, риск еще больше возрастает.

«Если курильщик часто пьет горячий чай, то риск развития рака возрастает в два раза, а если также употребляет алкоголь — то в пять раз», — отметил Герал.

Врач порекомендовал не пить тот чай, кружку с которым нельзя взять в руку. По его словам, лучше подождать несколько минут и дать напитку остыть. Кроме того, пить больше трех-четырех чашек чая в день тоже не стоит, добавил Герал.

Без вреда для своего здоровья можно выпить не больше двух чашек кофе в день. При этом выбирать стоит напиток из качественных зерен. Такое количество поможет минимизировать возможные риски для организма, ведь кофе может давать негативный эффект, может истощать нервную систему, вызывать рефлюкс и проблемы с желудком.