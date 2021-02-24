Врачи назвали ранние симптомы рака легких

Постоянный бронхит может быть ранним признаком рака легкого, отмечают Американские центры лечения рака (CTCA) — сеть частных онкологических клиник в США. Существуют и другие проявления болезни, сообщила газета Express.

К ним относятся:

— кашель, который не проходит две или три недели;

— кровохарканье;

— боль при дыхании или кашле;

— постоянная одышка;

— хроническая усталость;

— потеря аппетита или резкая потеря веса.

При этих признаках стоит обратиться к терапевту. Помимо рака недомогания могут быть вызваны и другими заболеваниями.

По данным британской организации по исследованию рака Cancer Research UK, семь из десяти случаев болезни вызваны курением, включая и пассивное курение.

Риск развития рака легких увеличивается при длительном воздействии выхлопных газов, а также некоторых ядовитых веществ.

К ним относятся:

— мышьяк,

— асбест,

— бериллий,

— кадмий,

— угольная пыль и дым от кокса,

— частицы диоксида кремния,

— никель.

Чтобы уменьшить риск развития онкологических заболеваний, специалисты рекомендуют бросить курить, следить за питанием и заниматься физическими упражнениями.