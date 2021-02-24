Врачи назвали ранние симптомы рака легких
Постоянный бронхит может быть ранним признаком рака легкого, отмечают Американские центры лечения рака (CTCA) — сеть частных онкологических клиник в США. Существуют и другие проявления болезни, сообщила газета Express.
К ним относятся:
— кашель, который не проходит две или три недели;
— кровохарканье;
— боль при дыхании или кашле;
— постоянная одышка;
— хроническая усталость;
— потеря аппетита или резкая потеря веса.
При этих признаках стоит обратиться к терапевту. Помимо рака недомогания могут быть вызваны и другими заболеваниями.
По данным британской организации по исследованию рака Cancer Research UK, семь из десяти случаев болезни вызваны курением, включая и пассивное курение.
Риск развития рака легких увеличивается при длительном воздействии выхлопных газов, а также некоторых ядовитых веществ.
К ним относятся:
— мышьяк,
— асбест,
— бериллий,
— кадмий,
— угольная пыль и дым от кокса,
— частицы диоксида кремния,
— никель.
Чтобы уменьшить риск развития онкологических заболеваний, специалисты рекомендуют бросить курить, следить за питанием и заниматься физическими упражнениями.