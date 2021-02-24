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    24 февраля 2021, 02:31

    Врачи назвали ранние симптомы рака легких

    Кирилл Фролов

    Постоянный бронхит может быть ранним признаком рака легкого, отмечают Американские центры лечения рака (CTCA) — сеть частных онкологических клиник в США. Существуют и другие проявления болезни, сообщила газета Express.

    Врачи назвали ранние симптомы рака легких

    К ним относятся:

    — кашель, который не проходит две или три недели;

    — кровохарканье;

    — боль при дыхании или кашле;

    — постоянная одышка;

    — хроническая усталость;

    — потеря аппетита или резкая потеря веса.

    При этих признаках стоит обратиться к терапевту. Помимо рака недомогания могут быть вызваны и другими заболеваниями.

    По данным британской организации по исследованию рака Cancer Research UK, семь из десяти случаев болезни вызваны курением, включая и пассивное курение.

    Риск развития рака легких увеличивается при длительном воздействии выхлопных газов, а также некоторых ядовитых веществ.

    К ним относятся:

    — мышьяк,

    — асбест,

    — бериллий,

    — кадмий,

    — угольная пыль и дым от кокса,

    — частицы диоксида кремния,

    — никель.

    Чтобы уменьшить риск развития онкологических заболеваний, специалисты рекомендуют бросить курить, следить за питанием и заниматься физическими упражнениями.