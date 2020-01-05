Онколог Андрей Павленко умер от рака желудка. Как его распознать?

Умер Андрей Павленко. Он до последнего работал врачом-онкологом, руководил отделением в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета. Он скончался от рака желудка, который изначально по симптомам принял за язву. Как же его распознать?

Злокачественная опухоль слизистой оболочки желудка — это серьезное онкологическое заболевание, но и оно поддается лечению. В России рак желудка довольно распространен. Среди всей онкологии он занимает второе по частоте место. Согласно медицинской статистике, на 100 000 здоровых людей в России приходится 36 больных раком желудка.

В случае Андрея болезнь долгое время протекала бессимптомно. Так часто бывает. В предраковом состоянии можно прожить и 10, и 20 лет, пока болезнь не будет распознана.

На что обратить внимание?

Первыми признаками болезни врачи называют такие симптомы, как чувство вздутия после еды, чувство сытости после приема небольшого количества пищи. Также признаками рака могут быть сильная, постоянная изжога, выраженные, частые желудочные расстройства, необъяснимая, стойкая тошнота, боль в животе, частая рвота, обычно связанная с приемом пищи, непреднамеренная потеря веса, усталость. Конечно, каждый по отдельности этот признак не обязательно должен свидетельствовать об онкологии. Но когда их в сумме два-три и больше, можно обратиться ко врачу и пройти обследование.

Как развивается рак желудка?

Рак возникает тогда, когда количество приобретенных мутаций в ДНК определенной популяции клеток, вызванных различными причинами, позволяет им бесконтрольно делиться. При этом рак может «прятаться» от иммунной системы.

Раковые клетки развиваются, делятся и образуют опухоль, которая способна проникать в близлежащие структуры. Раковые клетки могут отделяться от опухоли и распространяться по всему телу. Это метастазы.

На начальных стадиях рак представляет собой небольшую опухоль, размером в один-два сантиметра. Она не дает каких-либо специфических симптомов. На начало заболевания могут указывать нарушения пищеварения, отсутствие аппетита, желудочный дискомфорт. Если эти состояния наблюдаются регулярно, следует обязательно обратиться к врачу.

Далее рак начинает действовать более агрессивно. Больной начинает терять в весе, его перестает радовать ранее любимая пища. Если опухоль начинает расти внутрь желудка, то наступает быстрое насыщение, чувство переполнения желудка после приема небольшого количества пищи

Уже на более поздних стадиях болезни у пациентов начинаются боли в эпигастрии (области живота под мочевидным отростком), рвота, кровотечения. Также боли за пределами желудка могут свидетельствовать, что рак перебросился на соседние органы.

Андрей Павленко узнал о том, что у него рак желудка, в марте 2018 года. Он с помощью врачей, родных и близких боролся с болезнью почти год. Недуг оказался сильнее. В воскресенье, 5 января, Павленко не стало.