Рак вернулся к женщине с пересаженной печенью после COVID-19

У женщины обнаружили онкологическое заболевание около шести лет назад. У нее диагностировали рак поперечно-ободочной кишки четвертой стадии. Пациентка прошла курсы химиотерапии, а потом решилась на операцию.

«Мне тогда предложили сделать пересадку, поставили в очередь. Я продолжала лечение. В 2018 году меня прооперировали — пересадили новую печень. К моему счастью, она очень быстро прижилась», — вспомнила Пудова.

Она была в ремиссии примерно год. Но ситуация усугубилась осенью прошлого года, когда женщина заразилась коронавирусом.

«Я заболела ковидом, коронавирус все испортил! Перед Новым годом обследование показало, что метастазы уже везде», — подчеркнула Татьяна.

Их нашли в печени, легких, плевре и лимфоузлах. Онколог заявил, что лишь один вариант лекарства может помочь сибирячке. Это таблетки «Лонсурф». Препарат пока не зарегистрирован в России. Одна упаковка лекарства стоит 1000 евро. У семьи Пудовой нет таких денег, поэтому было решено открыть сбор.