Рак связали с ленью и любовью к еде

На возникновение онкологических заболеваний влияют разные факторы, и это доказано. Так, алкоголь может быть причиной развития рака печени, поджелудочной железы — одного из наиболее опасных видов рака с высокой смертностью. Инфекция Helicobacter pylori часто становится причиной рака желудка, а вирус папилломы человека (ВПЧ) — рака шейки матки у женщин. Потребление жирного красного мяса сказывается на развитии рака прямой кишки. Кроме того, с онкологией неразрывно связаны курение и малоподвижный образ жизни.

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Тем, у кого родственники умирали от рака, все равно не стоит сидеть сложа руки, призвал Каприн. Онколог рассказал, что генетический вклад в заболеваемость составляет 15-20%, остальное же зависит от образа жизни. Каждый также должен регулярно проходить профилактические осмотры и медицинские обследования, сдавать специфические анализы.

Как отметил онколог, пока что показатели смертности по раку довольно высокие. В первый год умирает приблизительно пятая часть заболевших. Тем не менее Каприн заявил, что эти показатели постепенно будут уменьшаться, так как растет выявляемость раковых заболеваний. Когда врач узнает о раке на ранних стадиях, он в состоянии предотвратить негативное развитие недуга.

Специалист уверен: в России достаточно лекарств и отечественного, и зарубежного производства. В стране в большом объеме тестируются и незарегистрированные препараты, добавил врач.