  • Рак связали с ленью и любовью к еде

    14 сентября 2019, 10:35

    Алена Макаренко

    Разные факторы, от нас независящие, влияют на развитие рака. Но что-то и в наших руках. Например, стоит забыть про алкоголь, сигареты, жирное красное мясо и нелюбовь к спорту. Об этом «Интерфаксу» рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн.
    Рак связали с ленью и любовью к еде

    На возникновение онкологических заболеваний влияют разные факторы, и это доказано. Так, алкоголь может быть причиной развития рака печени, поджелудочной железы — одного из наиболее опасных видов рака с высокой смертностью. Инфекция Helicobacter pylori часто становится причиной рака желудка, а вирус папилломы человека (ВПЧ) — рака шейки матки у женщин. Потребление жирного красного мяса сказывается на развитии рака прямой кишки. Кроме того, с онкологией неразрывно связаны курение и малоподвижный образ жизни.

    Онколог рассказал о лечении отека мозга

    Подробнее

    Тем, у кого родственники умирали от рака, все равно не стоит сидеть сложа руки, призвал Каприн. Онколог рассказал, что генетический вклад в заболеваемость составляет 15-20%, остальное же зависит от образа жизни. Каждый также должен регулярно проходить профилактические осмотры и медицинские обследования, сдавать специфические анализы.

    Как отметил онколог, пока что показатели смертности по раку довольно высокие. В первый год умирает приблизительно пятая часть заболевших. Тем не менее Каприн заявил, что эти показатели постепенно будут уменьшаться, так как растет выявляемость раковых заболеваний. Когда врач узнает о раке на ранних стадиях, он в состоянии предотвратить негативное развитие недуга.

    Специалист уверен: в России достаточно лекарств и отечественного, и зарубежного производства. В стране в большом объеме тестируются и незарегистрированные препараты, добавил врач.