«Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой. Согласно исследованиям, употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

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Как отметили в ведомстве, онкологические новообразования является второй из основных причин смерти в мире. В частности, в 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 миллиона человек. Каждая шестая смерть в мире связана со злокачественными образованиями.

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева ранее отметила, что в России вошли в моду здоровый образ жизни и спорт. Поэтому можно говорить про тренд на здоровый образ жизни и моду на борьбу с ожирением, отметила телеведущая.

«Отношение жителей России к своему здоровью улучшилось, и прежде всего в молодой возрастной группе. На сегодня это статистически известный факт», — рассказала Малышева.