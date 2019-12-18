«Симптомы возникают тогда, когда опухоль перекрывает значительную часть просвета прохождения крови», — заметил врач.

Черемушкин рассказал, что после прохождения первичного обследования сердечно-сосудистой системы назначается компьютерная томография. Онколог призвал внимательно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться к врачам. Обнаружение болезней на ранних стадиях дает намного больше шансов на выздоровление, написало ИА Nation News.