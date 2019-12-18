Рак сердца практически не имеет симптомов — онколог
Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что рак сердца трудно обнаружить, так как почти никакие симптомы не могут указать на эту болезнь до медицинского обследования, сообщил журнал «Слово и Дело».
«Симптомы возникают тогда, когда опухоль перекрывает значительную часть просвета прохождения крови», — заметил врач.
Черемушкин рассказал, что после прохождения первичного обследования сердечно-сосудистой системы назначается компьютерная томография. Онколог призвал внимательно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться к врачам. Обнаружение болезней на ранних стадиях дает намного больше шансов на выздоровление, написало ИА Nation News.