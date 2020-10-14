Какие привычки ведут к раку языка? Перечислил онколог

По словам специалиста, рак языка могут заработать люди, которые сочетают курение с крепким алкоголем и жуют разнообразные смеси.

«Могут быть и фоновые заболевания: ретроплакия, лейкоплакия, трещины, язвы слизистой, хронические инфекции полости рта и хроническое повреждение слизистой оболочки языка», — цитирует Мяснянкина РИА ФАН.

Он обратил внимание на то, что рак органа начинается с появления трещины, узелка или болезненных ощущений в области слизистой оболочки языка.