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    14 октября 2020, 21:51

    Какие привычки ведут к раку языка? Перечислил онколог

    Артур Блянихов

    Онколог Михаил Мяснянкин рассказал Пятому каналу, какие вредные привычки могут вызвать развитие рака языка.
    Какие привычки ведут к раку языка? Перечислил онколог

    По словам специалиста, рак языка могут заработать люди, которые сочетают курение с крепким алкоголем и жуют разнообразные смеси.

    «Могут быть и фоновые заболевания: ретроплакия, лейкоплакия, трещины, язвы слизистой, хронические инфекции полости рта и хроническое повреждение слизистой оболочки языка», — цитирует Мяснянкина РИА ФАН.

    Он обратил внимание на то, что рак органа начинается с появления трещины, узелка или болезненных ощущений в области слизистой оболочки языка.