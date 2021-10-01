Рак груди у женщин Тюменской области занял 20% от других онкозаболеваний

Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием во всем мире. Тюменская область в этом плане не исключение. Только за 2020 год злокачественные новообразования молочной железы нашли у 20% среди общего числа пациентов, страдающих онкоболезнями. Об этом рассказали в пресс-службе тюменского Медицинского города.

По словам врачей, соблюдая всего три простых шага, можно на ранней стадии выявить этот недуг. Среди них называют следующие: регулярная ежемесячная самодиагностика, ежегодное посещение маммолога и гинеколога, прохождение УЗИ или рентгенографии.

В 2020 году 600 жителей Тюменской области узнали о раке груди. Представители Медицинского города отмечают, что каждым сотым по статистике является мужчина. Причем у 74% это заболевание удалось выявить на ранней стадии. В этот период оно эффективно поддается лечению.

Врачи сообщают, что особо внимательными к своей груди необходимо быть женщинам, начиная с 35-летнего возраста. В основном онкозаболевание встречается от 50 лет и старше, однако в последние годы он молодеет. Выполняя простые рекомендации, новообразования удастся выявить на начальной стадии и эффективно избавиться от них.