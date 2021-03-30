Врач объяснил, могут ли ледяные напитки вызвать рак горла

С приближением тепла все чаще хочется заварить не горячий чай, а выпить что-то холодное. Если человек здоров, то ледяные напитки ему никак не навредят. При этом постоянное раздражение горла может привести к онкологии, предупредил отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

По словам врача, холодные напитки не несут особого вреда для организма. Но он призвал не экспериментировать людям с хроническими заболеваниями.

«Все дело в том, что у нас на слизистых оболочках есть большое количество бактерий. Если мы как-то меняем условия среды, переохлаждаем, то это количество бактерий может измениться. <…> Если это длительное переохлаждение то может вызвать уменьшение кровотока, что может отразиться на местном иммунитете», — пояснил Кошелев «360».

Он добавил, что если человек пьет холодное всю жизнь и хорошо себя чувствует, то ничего страшного нет. Опасность несут курение, алкоголь и другие раздражители слизистых оболочек. Любой воспалительный процесс действует на процесс регенерации.

«В результате этого восстановления или периодического раздражения может произойти мутация клеток. Может переродиться слизистая или какая-то ткань в онкологию», — отметил отоларинголог.

Кошелев посоветовал проходить раз в год диспансерный осмотр. При этом людям их групп риска стоит посещать врача чаще.