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    30 марта 2021, 01:17

    Врач объяснил, могут ли ледяные напитки вызвать рак горла

    Дарья Бунякова

    С приближением тепла все чаще хочется заварить не горячий чай, а выпить что-то холодное. Если человек здоров, то ледяные напитки ему никак не навредят. При этом постоянное раздражение горла может привести к онкологии, предупредил отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

    Врач объяснил, могут ли ледяные напитки вызвать рак горла

    По словам врача, холодные напитки не несут особого вреда для организма. Но он призвал не экспериментировать людям с хроническими заболеваниями.

    «Все дело в том, что у нас на слизистых оболочках есть большое количество бактерий. Если мы как-то меняем условия среды, переохлаждаем, то это количество бактерий может измениться. <…> Если это длительное переохлаждение то может вызвать уменьшение кровотока, что может отразиться на местном иммунитете», — пояснил Кошелев «360».

    Он добавил, что если человек пьет холодное всю жизнь и хорошо себя чувствует, то ничего страшного нет. Опасность несут курение, алкоголь и другие раздражители слизистых оболочек. Любой воспалительный процесс действует на процесс регенерации.

    «В результате этого восстановления или периодического раздражения может произойти мутация клеток. Может переродиться слизистая или какая-то ткань в онкологию», — отметил отоларинголог.

    Кошелев посоветовал проходить раз в год диспансерный осмотр. При этом людям их групп риска стоит посещать врача чаще.