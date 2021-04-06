facebook_pixel
    06 апреля 2021, 05:17

    Кардиолог назвал продукты, которые надо есть ради здорового сердца

    Гора Орлов

    Сердечное здоровье следует поддерживать с помощью верно выбранного рациона. Об этом рассказал врач-кардиолог Герман Гандельман изданию «Политика сегодня».

    Кардиолог назвал продукты, которые надо есть ради здорового сердца

    Питание полезное для грамотной работы сердца стало темой программы «Жить здорово», выходящей на Первом канале. Лицо программы Елена Малышева и врач Гандельман разъяснили, как держать серднечно-сосудистую систему в пределах нормы.

    «Это индейка, чечевица, семена льна, петрушка, укроп и томатный сок без соли. Мясо индейки хорошо тем, что оно не относится к красному виду мяса. В нем содержится аргинин, который необходим для расширения сосудов. Это мясо небогато холестерином. На порцию необходимо 125-140 граммов», — заметил кардиолог.