Кардиолог назвал продукты, которые надо есть ради здорового сердца

Сердечное здоровье следует поддерживать с помощью верно выбранного рациона. Об этом рассказал врач-кардиолог Герман Гандельман изданию «Политика сегодня».

Питание полезное для грамотной работы сердца стало темой программы «Жить здорово», выходящей на Первом канале. Лицо программы Елена Малышева и врач Гандельман разъяснили, как держать серднечно-сосудистую систему в пределах нормы.

«Это индейка, чечевица, семена льна, петрушка, укроп и томатный сок без соли. Мясо индейки хорошо тем, что оно не относится к красному виду мяса. В нем содержится аргинин, который необходим для расширения сосудов. Это мясо небогато холестерином. На порцию необходимо 125-140 граммов», — заметил кардиолог.