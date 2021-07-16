Работу пунктов вакцинации в Петербурге предложили продлить до 22:00

Пункты вакцинации в Санкт-Петербурге сейчас закрываются в 20:00 или раньше. Многие жители не могут попасть туда из-за работы, поэтому люди откладывают необходимую прививку. Чтобы решить эту проблему, предложили увеличить время работы пунктов вакцинации до 22:00.

Такую идею озвучил в беседе с «Невскими новостями» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Он подчеркнул, что это позволит увеличить охват вакцинации и сократить время ожидания самой прививки. В пример врач привел опыт Москвы, где пункты вакцинации работают до более позднего времени.

«Многие не успевают прийти на вакцинацию. В Москве шла речь, чтобы делать часы работы пунктов вакцинации до 22:00. Мне кажется, многие работают как раз до 22:00», — отметил он.

Жители Санкт-Петербурга могут сделать прививку в городских больницах и частных клиниках, а также в торговых центрах и на других площадках. На базе медучреждений открыты 146 прививочных пунктов, также работает 31 мобильный пункт. Чтобы сделать прививки, во многие из них надо записываться заранее, а иногда даже стоять в очереди по несколько часов. Ведь желающих получить вакцину много, а пункты не работают круглосуточно.

В одних можно вакцинироваться с 10:00 до 20:00, а в других — с 11:00 до 19:00. Причем не все открыты по выходным, когда у людей с другим графиком может быть свободное время. А те пункты, которые продолжают ставить прививки в выходные, сокращают рабочие часы или закрываются в воскресенье.

«Невские новости» узнали, планирует ли комитет по здравоохранению продлить часы работы прививочных пунктов. В ведомстве ответили, что пока не собираются этого делать.