Здоровье 17 марта 2023, 02:52 Работу компаний по доставке еды проверят в российских регионах «Известия»: Генпрокуратуру попросили проверить компании по доставке еды в регионах Публичное достояние

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Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу сетей, занимающихся приготовлением и доставкой еды в городах России. Причиной стало массовое отравление жителе Ростова-на-Дону. Об этом сообщили «Известия».

Надзорное ведомство поручило принять меры реагирования в отношении фирм по изготовлению и доставке здоровой еды. Письмо ОПИ уже направили прокурорам Ростовской и Московской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Аналогичная просьба поступила и в Роспотребнадзор.

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«Исполнение поручений контролируется Генеральной прокуратурой РФ», — отметили в документе.

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Массовое отравление граждан в Ростове-на-Дону произошло больше месяца назад, но выполнить поручение ГП очень важно, отметил глава ОПИ Олег Павлов.

«Такие меры профилактики как проверки заставят предпринимателей встрепенуться и более тщательно контролировать качество изготавливаемой продукции», — заявил он.

Павлов также объяснил, что региональным прокурорам поручили провести проверки по месту регистрации головных офисов ключевых компаний, которые занимаются этим бизнесом.