Работники транспорта, промышленности и СМИ смогут вакцинироваться от коронавируса в Москве с 21 декабря

С 21 декабря могут вакцинироваться сотрудники промышленных предприятий, работники транспорта и журналисты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва — первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги. С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации», — рассказал Сергей Собянин во время осмотра пункта вакцинации от коронавируса, организованного в поликлинике №68.

Собянин напомнил, что в столице работает 70 прививочных пунктов, оснащенных необходимым оборудованием. Записаться можно на официальном сайте мэра Москвы и ЕМИАС, а также через инфоматах в поликлиниках.

Всего в Москве прививку от коронавируса сделали около 15 тысяч жителей.

В Московской области для масштабной вакцинации граждан открыли 92 медицинских пункта. Жители могут записаться туда онлайн. Как отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, перед инъекцией нужно сдать ПЦР и кровь для анализа на антитела.