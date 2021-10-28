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    28 октября 2021, 18:50

    Работники санавиации спасли жительницу Верхнекамского района

    Сотрудники санавиации за рекордное время прибыли к жительнице Верхнекамского района с внутренним кровотечением

    Арина Бобкова

    Жительница Верхнекамского района обратилась в скорую помощь. Она пожаловалась на острую боль в животе. Благодаря слаженной работе сотрудников санавиации, ей удалось спасти жизнь. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на информационный портал «Первоисточник».

    Врачи прибыли к пострадавшей в рекордное время. Через 2,5 часа они уже оказывали ей помощь. Медики диагностировали у 30-летней жительницы Верхнекамского района внутреннее кровотечение, после чего доставили ее в Кирс. Там врачи провели внеплановую операцию. В ходе операции специалисты выкачали из брюшной полости два литра крови.